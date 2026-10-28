Esenyurt’te resimle kuşaklar arası köprü kuruldu

Esenyurt’te sanat zirvesi: sergi yoğun ilgi gördü

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği Birlikte Yükselen Cumhuriyet Resim Sergisi, Esenyurt Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış programıyla sanatseverleri bir araya getirdi. Etkinlik; belediye yetkilileri, usta ressamlar ve geniş bir izleyici kitlesinin katılımıyla dikkat çekti. Açılışta sanatın kent yaşamındaki rolü ve kuşaklar arası aktarımın önemi öne çıkarıldı.

Açılış konuşmaları ve vurgulanan öncelikler:

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer açılış konuşmasında belediyeciliğin yalnızca altyapı ve çevre işleriyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı. Şanlıer, "Belediyecilik noktasında tabii ki farklı görevlerimiz var; altyapısı, çevresi, temizliği, diğer alanları... Ama kültür ve sanat tabii ki kesinlikle ihmal edilemeyecek, edilmemesi gerekli bir alan. Şehirle bir bütün, o bütünün en önemli parçası yine kültür ve sanat" sözleriyle kültür yatırımlarının önemine dikkat çekti.

Usta ve öğrencisi arasında sanatın aktarımı:

Sergi programında söz alan Ressam İlhami Atalay ve öğrencisi Ressam Cemal Toy arasında sanatın kuşaktan kuşağa nasıl aktarıldığına dair samimi bir diyalog yaşandı. Toy, hocasıyla tanıştığı günleri, sanat yolculuğunu ve emeğin önemini anlattı. Atalay ise söyleşi bölümünde katılımcılarla görüşlerini paylaşarak yerel sanat ortamının güçlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi: "Ben Esenyurt’ta bir sergi açılacağını düşünmüyordum, bizi davet edeceklerini beklemiyordum, sanat galerisinin olduğunu bilmiyordum. Sanata emek ve değer verdiklerini gördük, memnun olduk, mutlu olduk".

Programın ardından İlhami Atalay, Cemal Toy ve Zekeriya Şanlıer sergi alanını gezerek eserleri inceledi. Söyleşiye katılan sanatseverler sanatçılara soru sorma ve eserler hakkında bilgi alma fırsatı buldu; katılımcılar etkinlikten duydukları memnuniyeti ifade ederek Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür etti.

Sergi takvimi ve ziyaret bilgileri:

Birlikte Yükselen Cumhuriyet Resim Sergisi Esenyurt Sanat Merkezi’nde 10 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek. Ziyaretçilere yönelik etkinlik takviminde ayrıca 29 Ekim tarihinde çeşitli atölye çalışmaları da planlandı. Sergi, hem eserleri yakından görmek isteyenleri hem de sanatla kuşaklararası iletişimi deneyimlemek isteyenleri bekliyor.

Yerel yönetimin kültür-sanat alanına yaptığı yatırımın somut örneklerinden biri olarak değerlendirilen bu sergi, Esenyurt'ta sanat ortamının güçlendirilmesi yönündeki adımların görünür bir parçası oldu.

RESSAM İLHAMİ ATALAY (SOLDA) VE RESSAM CEMAL TOY (SAĞDA) KONUŞMA YAPTI