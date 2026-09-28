Bursa buluşması: TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Osmangazi'de Erkan Aydın'ı ziyaret etti

ziyaretin nedeni:

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile Bursa'da oynayacağı maç öncesinde Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ı makamında kabul etti. Hacıosmanoğlu'nun Bursa programı kapsamında gerçekleştirilen görüşme, maç öncesi yapılan nezaket ziyaretleri kapsamında değerlendirildi.

hediye ve sohbet:

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada iki başkan, Türk futbolunun genel durumu, Bursa'nın köklü futbol kültürü ve A Milli Takımın İtalya karşılaşması üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Görüşme sırasında Başkan Aydın, Hacıosmanoğlu'na üzerinde isminin yazılı olan 16 numaralı Bursaspor forması hediye etti.

Hacıosmanoğlu, Osmangazi ve Bursa'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek misafirperverlik için Başkan Aydın'a teşekkür etti. Ziyaretin gündemdeki maç öncesi sıcak bir temas ve kent ile federasyon arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağladığı belirtildi.

bursa ve futbolun yeri:

Görüşmede ayrıca Bursa'nın yerel kulüplerinden Bursaspor'un Türk futbolundaki yeri ve kentte futbola verilen önem ele alındı. Taraflar, yerel yönetim ile federasyon arasındaki iş birliğinin sürdürüleceğini vurgulayarak, futbolun kent kimliğinin korunmasındaki rolüne dikkat çekti.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU (TFF) BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU, A MİLLİ FUTBOL TAKIMI’NIN İTALYA İLE BURSA’DA OYNAYACAĞI KARŞILAŞMA ÖNCESİNDE OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN’I MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.