Balıkesirspor'ta büyük yenilgi teknik kadroyu değiştirdi

maç sonucu ve ayrılık:

Balıkesirspor, TFF 3. Lig 2. Grup mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Eskişehirspor karşısında 7-1 mağlup oldu. Bu ağır skorun ardından kulüp yönetimi teknik direktör Polat Çetin ve ekibiyle yollarını ayırma kararı aldı.

kulübün açıklaması:

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada yönetimin kararına ilişkin şu ifadeler yer aldı: "Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda, Teknik Direktörümüz Polat Çetin ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Polat Çetin ve ekibine Balıkesirsporumuza verdikleri emek ve hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz".

Kararın ardından kulüp, teknik direktör arayışlarına başladığını ve en kısa zamanda yeni bir isimle anlaşılacağını bildirdi.

sezon performansı ve beklentiler:

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Balıkesirspor, ligin ilk üç maçını kazanarak başlayan olumlu serinin ardından gelen 7-1'lik mağlubiyetle sarsıldı. Yönetimin bu sonuç sonrası radikal bir karar alarak teknik kadro değişikliğine gitmesi dikkat çekti.

Kulüp, yeni teknik direktörle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti; süreçle ilgili yeni açıklamaların kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

NESİNE 3. LİG 2. GRUPTA MÜCADELEDEN BALIKESİRSPOR, GEÇTİĞİMİZ HAFTA SONU DEPLASMANDA ESKİŞEHİRSPOR’A 7-1 YENİLDİ. BU MAĞLUBİYETİN FATURASI TEKNİK DİREKTÖR POLAT ÇETİN’E KESİLDİ.