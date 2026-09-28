Dolar 48,8970 -0,04%
Euro 55,7027 -0,07%
Bist 12.592,01 -2,38%
Altın Gram 6.565,61 -3,35%
EUR/USD 1,1369 -0,22%
Brent Petrol 98,91 +1,51%
--°

Balıkesirspor'ta büyük yenilgi teknik kadroyu değiştirdi

Balıkesirspor, TFF 3. Lig 2. Grup'ta Eskişehirspor karşısında aldığı 7-1'lik yenilginin ardından teknik direktör Polat Çetin ile yollarını ayırdı.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 16:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Balıkesirspor'ta büyük yenilgi teknik kadroyu değiştirdi

maç sonucu ve ayrılık:

Balıkesirspor, TFF 3. Lig 2. Grup mücadelesinde deplasmanda karşılaştığı Eskişehirspor karşısında 7-1 mağlup oldu. Bu ağır skorun ardından kulüp yönetimi teknik direktör Polat Çetin ve ekibiyle yollarını ayırma kararı aldı.

kulübün açıklaması:

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada yönetimin kararına ilişkin şu ifadeler yer aldı: "Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda, Teknik Direktörümüz Polat Çetin ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Polat Çetin ve ekibine Balıkesirsporumuza verdikleri emek ve hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz".

Kararın ardından kulüp, teknik direktör arayışlarına başladığını ve en kısa zamanda yeni bir isimle anlaşılacağını bildirdi.

sezon performansı ve beklentiler:

Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Balıkesirspor, ligin ilk üç maçını kazanarak başlayan olumlu serinin ardından gelen 7-1'lik mağlubiyetle sarsıldı. Yönetimin bu sonuç sonrası radikal bir karar alarak teknik kadro değişikliğine gitmesi dikkat çekti.

Kulüp, yeni teknik direktörle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti; süreçle ilgili yeni açıklamaların kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

NESİNE 3. LİG 2. GRUPTA MÜCADELEDEN BALIKESİRSPOR, GEÇTİĞİMİZ HAFTA SONU DEPLASMANDA...

NESİNE 3. LİG 2. GRUPTA MÜCADELEDEN BALIKESİRSPOR, GEÇTİĞİMİZ HAFTA SONU DEPLASMANDA ESKİŞEHİRSPOR’A 7-1 YENİLDİ. BU MAĞLUBİYETİN FATURASI TEKNİK DİREKTÖR POLAT ÇETİN’E KESİLDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Mersin'e iki madalya getiren parkurcu Esilay Odabaşı büyükler serbestte şampiyon
images

Muğla'dan Pekin'e: Continental takım kürsü umutlarını canlı tutuyor
images

Karabük Ovacık'ta EkoLider eğitimiyle sürdürülebilir gençlik kampları güçleniyor
images

Sinop'un bisiklet takımı Akhisar'da üç derece elde etti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çarpışmanın ardından Antakya'da 7 kişiye son görev

Sosyal medyaya düşen drift görüntüleri sürücüyü 165 bin lira cezaya götürdü

Yeni şubeyle fark yaratıyor: Wingsbro'nun ilk günü kız çocuklarının eğitimi için

Aydın incirinin tescil değeri sahada denetleniyor

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi