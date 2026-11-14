Tulpar Jandarma motosiklet akrobasi timi Konya'da gösteriyle nefes kesti

TULPAR jandarma motosiklet timinin Konya gösterisi

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki TULPAR Jandarma Motosikletli Akrobasi Timi, Konya’da düzenlenen açık hava gösterisinde izleyicilere görsel bir şölen sundu. Kılıçarslan Şehir Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte ekip, motosikletlerle denge ve koordinasyon gerektiren hareketleri başarıyla sergiledi.

Gösterinin öne çıkanları:

Performans sırasında tek el üzerinde ilerleme, senkron geçişler ve grup halinde yapılan hassas manevralar dikkat çekti. Ekip üyelerinin uyumlu çalışması ve anlık denge sağlayabilme yeteneği, gösterinin teknik olarak da yüksek bir seviyede gerçekleşmesini sağladı.

Vatandaşların tepkisi ve atmosfer:

Meydana toplanan vatandaşlar gösteriyi alkışlarla karşıladı ve performans anlarını cep telefonlarıyla kaydetti. İzleyiciler etkinliğe ilgi gösterdiğini ve gösteriden keyif aldıklarını ifade etti; jandarma personelinin sergilediği hünerler beğeni topladı.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN TULPAR JANDARMA MOTOSİKLETLİ AKROBASİ TİMİ, KONYA'DA GÖSTERİ DÜZENLEDİ.