Türkiye ay görevinde teste geçti, Artemis zirvesi ekimde Antalya'da

Araç üretimi ve test sürecinin tamamlanması:

Türkiye Uzay Ajansı'nın açıkladığı bilgilere göre, Türkiye'nin ilk derin uzay görevi kapsamında geliştirilen 3,5 ton ağırlığındaki Ay Uzay Aracı'nın üretim, montaj ve entegrasyon çalışmaları tamamlandı. Araç, sistem seviyesi çevresel testlerin yapılması amacıyla TUSAŞ bünyesindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ne sevk edildi.

Proje, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranı ile geliştirildi. İMECE ve TÜRKSAT 6A projelerinden edinilen mühendislik deneyimi; uçuş bilgisayarı, haberleşme, güç, ısıl kontrol, yönelim ve yörünge operasyonları gibi sistemlere aktarıldı. Görevde kullanılacak hibrit itki sistemi de milli imkanlarla tasarlandı.

Çevresel testlerde uzay aracının fırlatma sırasında ve uzay ortamında karşılaşacağı mekanik, termal ve radyasyon koşullarına dayanıklılığı değerlendirilecek. Test ve nihai kontrollerin tamamlanmasının ardından aracın fırlatma hazırlıkları için ABD'deki Kennedy Uzay Merkezi'ne gönderilmesi planlanıyor.

Görev takvimi ve yörünge hedefi:

TUA açıklamasına göre aracın 2027 yılının ilk aylarında fırlatılması hedefleniyor. Yaklaşık iki aylık transferin ardından aracın, Ay yüzeyinden 100 kilometre yükseklikteki kutupsal ve dairesel bir görev yörüngesine ulaşması öngörülüyor.

Bu yörüngede araç için planlanan göreve ilişkin süre en az üç ay olarak belirlenmiş; görev performansına bağlı olarak operasyon süresinin bir buçuk yıla kadar uzatılabileceği belirtiliyor. Görev aşamalarının sonunda, kontrollü manevralarla aracın Ay yüzeyine indirgenmesi planlanıyor.

Bilimsel hedefler:

Görev kapsamında Güneş rüzgarlarının Ay yüzeyiyle etkileşimi, Ay yüzeyindeki suyun oluşum mekanizmaları, Ay'ın manyetik alanları ve yüzeyin ısıl özellikleri araştırılacak. Ayrıca yerli bilimsel ekipmanlarla Ay çevresindeki radyasyon ortamı ölçümleri gerçekleştirilecek ve elde edilecek veriler uzay bilimi topluluğuyla paylaşılacak.

Artemis mutabakatı ve IAC 2026 gündemi:

Hazırlıklar sürerken Türkiye, 31 Ağustostaki törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından imzalanan belgeyle Artemis Mutabakatı'na katıldı ve anlaşmanın 71'inci imzacısı oldu. Törende NASA Yöneticisi Jared Isaacman ile Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç da yer aldı.

Artemis Mutabakatı, Ay, Mars ve ötesindeki sivil uzay faaliyetlerinin barışçıl, şeffaf ve güvenli yürütülmesine yönelik ilkeleri içeriyor; bilimsel veriye erişim, faaliyetlerin müdahaleden kaçınması, yardım ve tarihi öneme sahip alanların korunması gibi başlıklar mutabakat kapsamında yer alıyor.

Artemis Mutabakatı'nın üst düzey temsilcileri, 5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) kapsamında bir araya gelecek. Programda ABD ve Peru'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 5. yıllık üst düzey temsilciler toplantısı ile 7 Ekim Çarşamba günü saat 12.00'de NEST Kongre Merkezi'nde yapılacak basın toplantısı bulunuyor. Basın toplantısına NASA Başkan Yardımcısı Matt Anderson ile Peru Uzay Ajansı (CONIDA) Direktörü Tümgeneral Roberto Melgar Sheen katılacak.

77. Uluslararası Uzay Kongresi, "The World Needs More Space" temasıyla Antalya'da düzenlenecek ve uzay ajansları, bilim insanları, mühendisler ile sektör temsilcilerini bir araya getirecek.

TÜRKİYE’NİN İLK DERİN UZAY GÖREVİ KAPSAMINDA GELİŞTİRİLEN AY UZAY ARACI’NIN ÜRETİM, MONTAJ VE ENTEGRASYON ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI.