Adana'da 3 Gün Ağaçta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Adana Çukurova'da köpekten kaçıp ağaca çıkan kedi 3 gün mahsur kaldı; itfaiye ekipleri müdahale ederek kediyi doğal ortamına bıraktı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:16
Adana'nın Çukurova ilçesinde, köpekten kaçarken bir ağaca çıkan kedi yaklaşık 3 gün boyunca mahsur kaldı. Olay, mahalle sakinlerinin fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

Olay Yeri ve Kurtarma Çalışması

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 77132 Sokak üzerinde gerçekleşti. Köpekten kaçan kedi, çıktığı ağaçtan inemeyince çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri kısa sürede çalışmaya başlayarak kediyi güvenli bir şekilde kurtardı ve daha sonra doğal ortamına bıraktı.

"Köpekten kaçan kedi 3 gün ağaçta mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri ilk geldiklerinde acil bir yangın ihbarı nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı. Daha sonra tekrar geldiler ve kediyi güvenli şekilde kurtardılar" dedi.

Kurtarma çalışması, hem itfaiye ekiplerinin müdahalesi hem de mahalle sakinlerinin duyarlılığı sayesinde olumlu sonuçlandı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

