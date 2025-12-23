Ağrı'da 'yumurtasız' pasta sonrası ölüm: 3 kişi tutuklandı

Olayın ayrıntıları ve adli süreç

Ağrı'da, yumurtaya alerjisi bulunan üniversite öğrencisi Remziye Horuz (25)'un, arkadaşlarının doğum günü için aldığı ve "yumurtasız" denilerek sunulan pastayı yedikten sonra fenalaşmasıyla başlayan olayda adli süreç devam ediyor.

Olay, 2 Aralık'ta Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda meydana geldi. Horuz, kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma kapsamında, il merkezinde faaliyet gösteren pastanede çalıştığı belirtilen Y.A. (41), F.Y. (32) ve F.Y. (39) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Genç öğrencinin cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.

Soruşturma kapsamında olay günü alınan pasta numunesinin, yumurta bileşeni içerip içermediğinin tespiti amacıyla İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Laboratuvarı'na gönderildiği, yapılacak inceleme sonuçlarının dosyaya ekleneceği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

