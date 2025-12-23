DOLAR
Aydın'da 931 Litre Sahte Bitkisel Yağ Ele Geçirildi

Aydın Emniyeti’nin operasyonunda piyasaya sürülmeye hazırlanan toplam 931 litre sahte bitkisel karışım sıvı yağ ele geçirildi; bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:59
Aydın'da Sahte Yağ Operasyonu: 931 Litre Ele Geçirildi

Güvenlik Şube Müdürlüğü'nün çalışmasıyla piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış ürünlere baskın

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sahtecilik faaliyetlerinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır 931 litre bitkisel karışım sıvı yağ ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri yürüttükleri çalışmalar kapsamında şüpheli bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda; 161 adet 5 litrelik şişe içerisinde toplam 805 litre ve 7 adet 18 litrelik teneke içerisinde 126 litre olmak üzere toplam 931 litre bitkisel karışım sıvı yağ ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

