Kütahya'da 10. kattan düşen Samet Erkul hayatını kaybetti

Kütahya'da 75. Yıl Mahallesi'nde bir apartmanın 10. katından düşen 33 yaşındaki Samet Erkul yaşamını yitirdi; polis intihar şüphesini değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 14:16
Kütahya'da yüksekten düşme: Samet Erkul yaşamını yitirdi

Olay ve müdahale

Olay, 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Turgut Gündüz Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmandan bir şahsın düştüğünü fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, bina önünde bulunan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kimlik tespiti ve inceleme

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, hayatını kaybeden kişinin Yenidoğan Mahallesi'nde ikamet eden Samet Erkul (33) olduğu belirlendi. İlk incelemelere göre Erkul'un, apartmanın 10'uncu katında yer alan merdiven boşluğundaki bir pencereden düştüğü değerlendiriliyor.

Yaklaşık 35 metre yükseklikten düştüğü belirtilen Erkul'un cenazesi, olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Kütahya Şehir Hastanesi morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili polis ekipleri intihar şüphesini değerlendiriyor.

