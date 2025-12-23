DOLAR
Elazığ'da 1 Yaşındaki Çocuğun Parmağı Çelik Küllüğe Sıkıştı — İtfaiye Kurtardı

Elazığ'da 1 yaşındaki çocuğun parmağı çelik küllüğün deliğine sıkıştı; itfaiye ekipleri hastanede ayırıcı ile müdahale ederek çıkardı. Çocuğun durumu iyi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 14:18
Elazığ'da 1 yaşındaki çocuğun parmağı çelik küllüğe sıkıştı

İtfaiye ekipleri hastanede müdahale etti

Elazığ'da 1 yaşındaki çocuğun parmağı, bir çelik küllüğün deliğine sıkıştı. Aile, parmağı kendi imkanlarıyla çıkaramayınca çocuğu hastaneye götürdü.

Hastanede durumu değerlendiren doktorlar, müdahale için İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım talep etti.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, doktor gözetiminde ayırıcı alet kullanarak sıkışan parmağı bulunduğu delikten başarıyla çıkardı.

Parmağına pansuman yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

