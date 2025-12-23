Elazığ'da 1 Yaşındaki Çocuğun Parmağı Çelik Küllüğe Sıkıştı — İtfaiye Kurtardı

Elazığ'da 1 yaşındaki çocuğun parmağı çelik küllüğe sıkıştı
İtfaiye ekipleri hastanede müdahale etti
Elazığ'da 1 yaşındaki çocuğun parmağı, bir çelik küllüğün deliğine sıkıştı. Aile, parmağı kendi imkanlarıyla çıkaramayınca çocuğu hastaneye götürdü.
Hastanede durumu değerlendiren doktorlar, müdahale için İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım talep etti.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, doktor gözetiminde ayırıcı alet kullanarak sıkışan parmağı bulunduğu delikten başarıyla çıkardı.
Parmağına pansuman yapılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
