Mardin Mazıdağı Üçyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: Can Kaybı Yok, Maddi Hasar Var

Mardin-Diyarbakır karayolu Mazıdağı Üçyolu mevkiinde tır ile iki aracın çarpıştığı zincirleme kaza, ölü ya da yaralanma olmadan maddi hasara yol açtı.