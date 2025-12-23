Mardin Mazıdağı Üçyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: Can Kaybı Yok, Maddi Hasar Var

Mardin Mazıdağı Üçyolu'nda zincirleme trafik kazası
Tır ile iki aracın çarpıştığı kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmadı
Mardin-Diyarbakır karayolu üzerindeki Mazıdağı Üçyolu mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında tır ve iki araç çarpıştı.
Plakaları öğrenilemeyen tırın karıştığı olayın haber verilmesi üzerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.
Kazada ölü ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Bölge sakinleri, benzer kazaların bölgede sıklıkla yaşandığını belirterek sorunun çözülmesini talep etti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
