Mardin Mazıdağı Üçyolu'nda Zincirleme Trafik Kazası: Can Kaybı Yok, Maddi Hasar Var

Mardin-Diyarbakır karayolu Mazıdağı Üçyolu mevkiinde tır ile iki aracın çarpıştığı zincirleme kaza, ölü ya da yaralanma olmadan maddi hasara yol açtı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:59
Mardin-Diyarbakır karayolu üzerindeki Mazıdağı Üçyolu mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında tır ve iki araç çarpıştı.

Plakaları öğrenilemeyen tırın karıştığı olayın haber verilmesi üzerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazada ölü ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Bölge sakinleri, benzer kazaların bölgede sıklıkla yaşandığını belirterek sorunun çözülmesini talep etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

