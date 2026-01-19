Adana'da Boşanma Aşamasındaki Kadına Darp ve Telefon Gaspı İddiası

Olayın Detayları

Adana'nın Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde 17 Ocak günü meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki 30 yaşındaki L.G., kocası 29 yaşındaki E.G. tarafından darp edildiğini ve cep telefonunun gasp edildiğini ileri sürdü.

Çiftin 2019 yılında evlendiği ve bu evlilikten 3 çocuk doğduğu bildirildi. L.G., telefonunda boşanma sürecinde delil olarak kullanmayı planladığı görsellerin bulunduğunu; E.G.'nin bu telefonu alıp kaçtığını belirtti.

Genç kadın, durumu Sarıçam Polis Merkezi'ne bildirdi. Polis, yapılan başvuru üzerine E.G.'ye bir ay uzaklaştırma kararı verdi. L.G. ayrıca hastaneden darp raporu aldı.

Mağdurun İfadeleri

L.G., evlilik sürecinde ve sonrasında sürekli şiddete maruz kaldığını anlatarak, 'O bana hep \'Seni buzla öldüreceğim\' derdi. Beni hamileyken bile dövdü' dedi. İfadelerine göre E.G. zaman zaman alkol alıyor ve şiddet uyguluyordu.

Mağdur, 'Tek istediğim bu adamdan kurtulmak' diyerek çocukları için bugüne kadar sessiz kaldığını, artık susmak istemediğini vurguladı: 'Gücüm yettiğince çocuklarımın her zaman yanındayım. Kendisinden korkmuyorum ancak ölmekten korkuyorum. Çünkü ölürsem çocuklarım ortada kalacak.'

L.G., olası daha ağır bir saldırıya işaret ederek şunları söyledi: 'Bu kişinin yakalanıp tutuklanmasını istiyorum. Şu an oturduğum yer zemin kat ve güvenli değil. Bizim birden fazla davamız var. Bu zamana kadar çocuklarım için sustum ama bu saatten sonra susmak istemiyorum.'

ADANA’DA GENÇ KADIN BOŞANMA AŞAMASINDAKİ KOCASI TARAFINDAN DARP EDİLİP TELEFONUNUN GASP EDİLDİĞİNİ ÖNÜ SÜREREK POLİSE ŞİKAYETÇİ OLDU.