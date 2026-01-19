Adana'da Boşanma Aşamasındaki Kadına Darp ve Telefon Gaspı İddiası

Adana'da L.G., boşanma aşamasındaki kocası E.G.'nin 17 Ocak'ta darp edip telefonunu gasp ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu; polis 1 ay uzaklaştırma kararı verdi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:54
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:54
Olayın Detayları

Adana'nın Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde 17 Ocak günü meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki 30 yaşındaki L.G., kocası 29 yaşındaki E.G. tarafından darp edildiğini ve cep telefonunun gasp edildiğini ileri sürdü.

Çiftin 2019 yılında evlendiği ve bu evlilikten 3 çocuk doğduğu bildirildi. L.G., telefonunda boşanma sürecinde delil olarak kullanmayı planladığı görsellerin bulunduğunu; E.G.'nin bu telefonu alıp kaçtığını belirtti.

Genç kadın, durumu Sarıçam Polis Merkezi'ne bildirdi. Polis, yapılan başvuru üzerine E.G.'ye bir ay uzaklaştırma kararı verdi. L.G. ayrıca hastaneden darp raporu aldı.

Mağdurun İfadeleri

L.G., evlilik sürecinde ve sonrasında sürekli şiddete maruz kaldığını anlatarak, 'O bana hep \'Seni buzla öldüreceğim\' derdi. Beni hamileyken bile dövdü' dedi. İfadelerine göre E.G. zaman zaman alkol alıyor ve şiddet uyguluyordu.

Mağdur, 'Tek istediğim bu adamdan kurtulmak' diyerek çocukları için bugüne kadar sessiz kaldığını, artık susmak istemediğini vurguladı: 'Gücüm yettiğince çocuklarımın her zaman yanındayım. Kendisinden korkmuyorum ancak ölmekten korkuyorum. Çünkü ölürsem çocuklarım ortada kalacak.'

L.G., olası daha ağır bir saldırıya işaret ederek şunları söyledi: 'Bu kişinin yakalanıp tutuklanmasını istiyorum. Şu an oturduğum yer zemin kat ve güvenli değil. Bizim birden fazla davamız var. Bu zamana kadar çocuklarım için sustum ama bu saatten sonra susmak istemiyorum.'

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

