Bilecik Bozüyük’te Kaza: Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araca Çarptı, 1 Yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde kontrolden çıkan 11 ABF 975 plakalı otomobil park halindeki 26 ALF 134 plakalı araca çarptı; 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:26
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 11:26
Dodurga beldesi Erikli köyü mevkiinde kaza

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Olay, Dodurga beldesi Erikli köyü mevkiinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, 11 ABF 975 plakalı otomobilin sürücüsü Ali A., Erikli köyü istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halinde bulunan ve direksiyonunda Kadir S.’nin bulunduğu 26 ALF 134 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışma sonucu, park halindeki araçta yolcu olarak bulunan Ceren G. yaralandı. İhbar üzerine sevk edilen acil sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, tedavi için Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

