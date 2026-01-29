Afyonkarahisar'da 38 Peçeteye Emdirilmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi — 1 Tutuklama

Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda 38 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ve diğer deliller ele geçirildi; T.A. tutuklandı, iki şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:15
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:15
Afyonkarahisar'da 38 Peçeteye Emdirilmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi — 1 Tutuklama

Afyonkarahisar'da 38 Peçeteye Emdirilmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi

Operasyonun ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 38 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, 1 gram uyuşturucu madde ile imalat aşamasında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet makas ve kimyasal madde şişesi ele geçirildi.

Olayın ardından Ö.K., O.O. ve T.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslardan Ö.K. ve O.O. hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, T.A. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet kaynakları, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

AFYONKARAHİSAR’DA 38 ADET PEÇETEYE EMZİRİLMİŞ UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN 1 KİŞİ...

AFYONKARAHİSAR’DA 38 ADET PEÇETEYE EMZİRİLMİŞ UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN 1 KİŞİ TUTUKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda Otobüs-Tır Kazası: Ölü Sayısı 2
2
Antalya Büyükşehir Ekipleri Alacami Grup Yolundaki Heyelanı Kaldırdı
3
Ağrı Doğubayazıt Meteoroloji ASM'de Doktora Yumruklu Saldırı
4
Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: Akyazı ve Arifiye'de 7 Gözaltı
5
Yozgat'ta sahte altınla dolandırıcılık: A.S. yakalandı
6
Ordu'da 'savcı ve polis' kılığına giren dolandırıcılar yakalandı — Yaklaşık 1 milyon TL ziynet
7
Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 171 Yakalandı, 59 Tutuklama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları