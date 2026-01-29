Afyonkarahisar'da 38 Peçeteye Emdirilmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi — 1 Tutuklama

Afyonkarahisar'da 38 Peçeteye Emdirilmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi

Operasyonun ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 38 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu, 1 gram uyuşturucu madde ile imalat aşamasında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet makas ve kimyasal madde şişesi ele geçirildi.

Olayın ardından Ö.K., O.O. ve T.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslardan Ö.K. ve O.O. hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılırken, T.A. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet kaynakları, soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

