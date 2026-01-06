Büyükçekmece'de Sahte Alkol Operasyonu: 2 Bin 700 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Büyükçekmece'de Sahte Alkol Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine düzenledikleri operasyonda 5 litrelik pet şişelere konulmuş toplam 2 bin 700 litre etil alkol ele geçirdi.

Polis ekipleri, gelen ihbarı değerlendirerek 05. Aralık 2025 tarihi saat 15.00 sıralarında Dizdariye Mahallesi'ndeki iş yerine baskın yaptı. Baskında 1 kişi yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

