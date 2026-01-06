Büyükçekmece'de Sahte Alkol Operasyonu: 2 Bin 700 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi’nde 05. Aralık 2025’te 2 bin 700 litre etil alkol ele geçirdi, 1 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:47
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:55
Büyükçekmece'de Sahte Alkol Operasyonu: 2 Bin 700 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Büyükçekmece'de Sahte Alkol Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerine düzenledikleri operasyonda 5 litrelik pet şişelere konulmuş toplam 2 bin 700 litre etil alkol ele geçirdi.

Polis ekipleri, gelen ihbarı değerlendirerek 05. Aralık 2025 tarihi saat 15.00 sıralarında Dizdariye Mahallesi'ndeki iş yerine baskın yaptı. Baskında 1 kişi yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, BİR İŞ YERİNE YAPTIKLARI OPERASYONDA 2 BİN 700 LİTRE ETİL...

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, BİR İŞ YERİNE YAPTIKLARI OPERASYONDA 2 BİN 700 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRDİ.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun Merkezli Operasyon: 19 İlde Çocuk Müstehcenliğinden 40 Gözaltı
2
Erzin'de Uyuşturucu Operasyonu: Sentetik Kannabinoid ve Metamfetaminle 1 Tutuklama
3
Kırıkhan'da 101 Captagon Hapı Ele Geçirildi — İ.Ş. Tutuklandı
4
İskenderun'da Asayiş Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
5
Batman'da Elektrik Panosu Yangını — Kültür Mahallesi'nde Söndürüldü
6
Samsun İlkadım'da Asker Eğlencesinde Yumruklu Kavga
7
Kayseri'de 11 Yıllık Firari A.S. Yakalandı — 17 Yıl 9 Ay 22 Gün Hapis

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları