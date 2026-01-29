Afyonkarahisar'da kamyonet ile Tofaş çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Kaza ayrıntıları
Afyonkarahisar’da, kent merkezine bağlı Sülün beldesi'nde meydana gelen kazada, E.C.'nin kullandığı 03 AP 391 plakalı Tofaş marka otomobil ile M.Y.'nin kullandığı 03 BR 953 plakalı kamyonet çarpıştı.
Yaralılar ve müdahale
Kazada, otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İnceleme
Kaza sonrasında jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.
