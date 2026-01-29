Afyonkarahisar'da Kamyonet ile Tofaş Çarpıştı: 3 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sülün beldesinde 03 AP 391 plakalı Tofaş ile 03 BR 953 plakalı kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:28
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:28
Kaza ayrıntıları

Afyonkarahisar’da, kent merkezine bağlı Sülün beldesi'nde meydana gelen kazada, E.C.'nin kullandığı 03 AP 391 plakalı Tofaş marka otomobil ile M.Y.'nin kullandığı 03 BR 953 plakalı kamyonet çarpıştı.

Yaralılar ve müdahale

Kazada, otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İnceleme

Kaza sonrasında jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

