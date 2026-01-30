Afyonkarahisar'da Minibüs Şarampole Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Dinar-Çay Karayolu, Karaadilli Yakını

Afyonkarahisar’da gerçekleşen trafik kazasında, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir minibüs şarampole devrildi. Olay, Dinar-Çay ilçe karayolu üzeri Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi.

Kazada, 06 EA 2355 plakalı minibüste bulunan 2 kişi araç içinde sıkışarak yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

