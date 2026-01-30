Afyonkarahisar'da Minibüs Şarampole Devrildi: 2 Kişi Yaralandı

Dinar-Çay yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 06 EA 2355 plakalı minibüs şarampole devrildi; 2 kişi yaralandı, itfaiye ekipleri kurtardı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 11:04
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:04
Dinar-Çay Karayolu, Karaadilli Yakını

Afyonkarahisar’da gerçekleşen trafik kazasında, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir minibüs şarampole devrildi. Olay, Dinar-Çay ilçe karayolu üzeri Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi.

Kazada, 06 EA 2355 plakalı minibüste bulunan 2 kişi araç içinde sıkışarak yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

