Aksaray'da motosiklet kazası: Liseli öğrenci yaşamını yitirdi

Kaza Detayları

Kaza, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus S. (36) yönetimindeki 68 AAV 097 plakalı otomobil, aynı yönde seyir eden A.A. (17) idaresindeki 68 HA 045 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu konumundaki Abdülhamid Han Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Hasan Fatih Gök yola savruldu. Başını kaldırımdaki taşlara çarpan Hasan Fatih Gök, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sürücüyü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Otomobil sürücüsü Yunus S. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Otomobille çarpışan motosikletten savrulan liseli hayatını kaybetti