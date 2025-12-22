DOLAR
İzmir Bergama'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen operasyonda M.U. gözaltına alındı; mahkeme kararıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 18:46
Gençleri hedef alan uyuşturucu ticaretine müdahale

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 1 şüpheli yakalandı.

Polis ekipleri, gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamında M.U. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Çıkarıldığı mahkemece M.U. hakkında tutuklama kararı verildi ve şüpheli cezaevine teslim edildi.

