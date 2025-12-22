İzmir Bergama'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Gençleri hedef alan uyuşturucu ticaretine müdahale
Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 1 şüpheli yakalandı.
Polis ekipleri, gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttükleri soruşturma kapsamında M.U. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Çıkarıldığı mahkemece M.U. hakkında tutuklama kararı verildi ve şüpheli cezaevine teslim edildi.
