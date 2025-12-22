DOLAR
Aksaray'da Motosiklet Kazası: Liseli Yolcu Kaldırıma Çarpıp Hayatını Kaybetti

Aksaray’da otomobille çarpışan motosikletin yolcusu, 11. sınıf öğrencisi Hasan Fatih Gök kaldırıma çarparak yaşamını yitirdi; sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:48
Aksaray'da Motosiklet Kazası: Liseli Yolcu Kaldırıma Çarpıp Hayatını Kaybetti

Aksaray'da motosiklet kazası: liseli yolcu hayatını kaybetti

Kaza detayları ve müdahale

Olay, Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyir halindeki otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletin yolcu konumundaki lise öğrencisi ağır şekilde yaralandı.

Abdülhamid Han Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Hasan Fatih Gök, çarpışmanın etkisiyle yola savrularak başını kaldırımdaki taşlara çarptı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza anlattığına göre, çarpışan araçlardan birini Yunus S. (36) yönetiyordu; otomobil plakası 68 AAV 097 olarak kayıtlara geçti. Motosikleti ise A.A. (17) idare ediyordu ve motosikletin plakası 68 HA 045 olarak belirtildi.

İhbar üzerine sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sürücüyü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulansla kaldırdı. Otomobil sürücüsü Yunus S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

