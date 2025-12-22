Yusuf Güney serbest bırakıldı: Uyuşturucu soruşturması sonrası ilk açıklama

İfadesinin ardından Adli Tıp'ta örnek verdi, sonuçları bekliyor

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alınan şarkıcı Yusuf Güney, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çağrılan Güney, ifadesinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri verdi.

İşlemler sonrasında serbest bırakılan sanatçı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında sağlık sorunları nedeniyle bir süre ortalarda olmadığını belirten Güney, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dört beş gündür yoktum. Niye yoktum biliyor musunuz? On gündür hastalıklarla mücadele ediyorum. O kadar ağır sendromlar yaşadım ki. Telefonlarımı kapattım, kendimi iyileştirmek için istirahate çekildim, yer yerinden oynamış. Elemanın bir tanesi adımı vermiş, olay sadece bu. ’O da içiyor’ demiş. Bundan dolayı aramam çıkmış. Öyle gözaltına alınmak, yakalama kararları yok. Benim haberim olduktan sonra da telefonu açtım, ’geliyorum’ dedim, özür dilerim sizi beklettiğim için ve gittim ifademi verdim. Kan tahlili, idrar tahlili ve saç tahlili verdim, sonuçları bekliyorum"

Soruşturma devam ederken, Güney'in verdiği örneklerin sonuçları bekleniyor. Olayla ilgili gelişmeler geldikçe kamuoyuna yansıtılacak.

