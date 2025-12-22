DOLAR
Yusuf Güney serbest bırakıldı: Uyuşturucu soruşturması sonrası ilk açıklama

İstanbul'daki soruşturma kapsamında ifadesi alınan Yusuf Güney, Adli Tıp'ta örnek verdi ve serbest kaldı; sosyal medyada sağlık gerekçesiyle sessiz kaldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 18:57
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 18:57
İfadesinin ardından Adli Tıp'ta örnek verdi, sonuçları bekliyor

İstanbul'da ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alınan şarkıcı Yusuf Güney, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında çağrılan Güney, ifadesinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri verdi.

İşlemler sonrasında serbest bırakılan sanatçı, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında sağlık sorunları nedeniyle bir süre ortalarda olmadığını belirten Güney, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dört beş gündür yoktum. Niye yoktum biliyor musunuz? On gündür hastalıklarla mücadele ediyorum. O kadar ağır sendromlar yaşadım ki. Telefonlarımı kapattım, kendimi iyileştirmek için istirahate çekildim, yer yerinden oynamış. Elemanın bir tanesi adımı vermiş, olay sadece bu. ’O da içiyor’ demiş. Bundan dolayı aramam çıkmış. Öyle gözaltına alınmak, yakalama kararları yok. Benim haberim olduktan sonra da telefonu açtım, ’geliyorum’ dedim, özür dilerim sizi beklettiğim için ve gittim ifademi verdim. Kan tahlili, idrar tahlili ve saç tahlili verdim, sonuçları bekliyorum"

Soruşturma devam ederken, Güney'in verdiği örneklerin sonuçları bekleniyor. Olayla ilgili gelişmeler geldikçe kamuoyuna yansıtılacak.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

