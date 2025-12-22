DOLAR
Arnavutköy’de Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 1 Ölü

İstanbul Arnavutköy Yassıören'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Halil Uysal (36) yaşamını yitirdi; otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:04
Kaza detayları

Kaza, saat 12.30 sıralarında Yassıören Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yassıören istikametine seyreden Halil Uysal (36) idaresindeki 34 PCA 915 plakalı motosiklet, Aygan Savaş (44) yönetimindeki 34 MBZ 189 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü savrularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Halil Uysal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, otomobil sürücüsü Aygan Savaş'ı gözaltına aldı.

