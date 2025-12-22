Mersin’de Tofaş’la Drift Yapan Sürücüye 61 bin 164 TL Ceza, Araç Trafikten Men Edildi

Mersin'de Sokakta Drift Yapan Sürücüye Ağır Ceza

Güvenlik kamerası görüntüleriyle tespit edildi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gece yarısı sokakta drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücü hakkında çalışma başlattı.

Ekiplerin incelemesinde, Tofaş marka Doğan model araçla drift yapan sürücü, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından trafik güvenliğini tehlikeye düşürme ve abartı egzoz kullanımı nedeniyle sürücüye 61 bin 164 TL para cezası kesildi. Ayrıca söz konusu otomobil trafikten men edildi.

Olayın drift anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

