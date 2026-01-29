Antakya'da Sağdan Sollama Kamerada: Sürücüye 2 bin 719 TL Ceza

Hızlı ve tehlikeli manevra cep telefonu kamerasına yansıdı

Hatay’da, Antakya ilçesi çevreyolu üzerinde bir otomobil sürücüsünün sağdan sollama yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Olayı fark eden başka bir sürücü tarafından kayıt altına alınan görüntülerde, sürücünün hızla ve tehlikeli şekilde sağdan sollama yaptığı görülüyor.

Görüntüler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, şahsa 'trafiği tehlikeye düşürmekten' 2 bin 719 TL cezai işlem uyguladı ve hakkında adli işlem başlattı.

