Aksaray'da Devrilen Tırın Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan ve yola devrilen tırın kabini altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza Ayrıntıları

Kaza, Aksaray - Konya kara yolu Eşmekaya beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Batman'a dondurulmuş bağırsak götürmek için

68 BR 409 plakalı tır ile yola çıkan Rıza Er, Eşmekaya mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır önce bariyerlere çarpıp ardından yola devrildi; tırın kabini altında kalan sürücü olay yerindeki diğer sürücüler tarafından fark edildi.

Müdahale ve Soruşturma

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve İl Afet Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi. Kabin altında kalan sürücüyü kurtarmak için AFAD ekipleri uzun süren bir çalışma yürüttü; ekipler sıkışan sürücüyü yaptığı müdahalenin ardından ölü olarak çıkardı.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

AKSARAY'DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ TIR BARİYERLERE ÇARPARAK YOLA DEVRİLİRKEN, KABİN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ.