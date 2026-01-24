Aksaray'da Devrilen Tırın Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Aksaray Eşmekaya mevkiinde devrilen tırın kabini altında kalan sürücü Rıza Er yaşamını yitirdi; AFAD ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:34
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:34
Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan ve yola devrilen tırın kabini altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Kaza Ayrıntıları

Kaza, Aksaray - Konya kara yolu Eşmekaya beldesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Batman'a dondurulmuş bağırsak götürmek için

68 BR 409 plakalı tır ile yola çıkan Rıza Er, Eşmekaya mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan tır önce bariyerlere çarpıp ardından yola devrildi; tırın kabini altında kalan sürücü olay yerindeki diğer sürücüler tarafından fark edildi.

Müdahale ve Soruşturma

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve İl Afet Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi. Kabin altında kalan sürücüyü kurtarmak için AFAD ekipleri uzun süren bir çalışma yürüttü; ekipler sıkışan sürücüyü yaptığı müdahalenin ardından ölü olarak çıkardı.

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

