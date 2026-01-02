DOLAR
Arnavutköy'de İSKİ Çalışması Yarım Kaldı: Adnan Menderes Mahallesi Mağdur

Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde İSKİ'nin yaklaşık iki ay önce başlattığı altyapı çalışması müteahhit iflası nedeniyle yarım kaldı; mahalle yolları tehlike oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:38
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 10:21
Arnavutköy'de İSKİ çalışması yarım kaldı, mahalleli çilede

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Adnan Menderes Mahallesi’nde iddiaya göre, İSKİ tarafından yaklaşık iki ay önce başlatılan altyapı çalışması yarım kaldı. Yahya Kemal Caddesi, Doruk Sokak ve Ceren Sokak üzerinde yürütülen çalışma, müteahhit firmanın iflas etmesi nedeniyle durduğu öne sürüldü.

Yollarda tehlike ve mağduriyet

Mahalle sakinleri, kazılan yolların derin çukurlar oluşturduğunu, yol kenarlarına bırakılan boruların ise hem sürücüler hem de yayalar için tehlike yarattığını belirtiyor. İSKİ'ye ait boruların ve ekipmanların yol kenarlarında bırakıldığı ve ekiplerin bir süredir mahalleye uğramadığı iddia edildi.

Mahalle sakini Ramazan Miraç Kılıç, "Buraları mahvettiler, üç dört metre derinlikte kazdılar. Yağmur yağdığında çamur içinde kalıyoruz. Çocuklar okula gidip gelirken zorlanıyor. Normal, tertemiz bir sokaktı, şimdi geçilmiyor. İki aydır ne gelen var ne giden. Yarım yamalak bıraktılar, gittiler" dedi.

Yetkililerden çözüm beklentisi

Mahalle Muhtarı Ercan İka, defalarca başvuru yaptıklarını ancak sonuç alamadıklarını belirterek şöyle konuştu: "İSKİ Kanalizasyon Daire Başkanlığı tarafından iki ay önce kazı yapıldı. Borular değiştirildi ama yol bu şekilde bırakıldı. Defalarca şikayet ettik, kimse ilgilenmiyor. Vatandaş mağdur. Arabalar geçemiyor, çocuklar okula gidemiyor. Müteahhitin iflas ettiğini öğrendik. Arnavutköy Belediyesi ile de görüştük, eğer İSKİ onarımı yapmazsa belediyenin üstleneceği söylendi."

Mahalledeki yolların bozuk hali ve bırakılan borular dron kamerasıyla da görüntülendi. Yetkililerin kısa sürede müdahale etmesi bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

