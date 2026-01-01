Bartın'da Paletli Ambulansla Mahsur Kalan 76 Yaşındaki Hasta Kurtarıldı

Olayın Ayrıntıları

Bartın’da il merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıktaki Yukarıdere Köyü'nde yaşayan ve nefes darlığı rahatsızlığı bulunan 76 yaşındaki Mevlüt Işık öğlen saatlerinde rahatsızlandı. Yakınlarının 112 araması üzerine sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi.

İlk olarak en yakın istasyondan gönderilen ambulans, yolda karşılaşılan 25 santimetreyi aşan kar, tipi ve buzlanma nedeniyle hastaya ulaşamadı. Durum üzerine İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleri bölgeye sevk edildi ve saat 14:30 civarında paletli ambulans göreve gönderildi.

Çekici üzerine yüklenen paletli ambulans, yolun kar bulunmayan yaklaşık 45 kilometrelik kısmını çekici üstünde katetti. Karlı bölgede çekicinin dorsesinden indirilen paletli ambulans ise yaklaşık 20 kilometrelik zorlu bir yolculuğa başladı.

Yol boyunca sağlık ekipleri, kayan araçlar, yükselen kar tabakası, buzlanma ve karla kaplı ağaç dallarının yola doğru eğilmesi gibi zorlu kış şartlarına rağmen ilerledi. Hiç açılmamış ve yüksekliği 120 santimetreyi aşan yolu da geçilerek hastanın bulunduğu eve ulaşıldı.

Kısa bir yürüyüşün ardından ekipler, evde bekleyen Mevlüt Işık'ı paletli ambulansa alarak ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Hastaya yapılan ilk tedavi sonrası paletli ambulans, normal ambulansın bulunduğu bölgeye hastayı getirdi ve yaklaşık 2.5 saat süren kurtarma operasyonunun ardından hasta ambulansla hastaneye sevk edildi.

Hastane acilinde yapılan müdahalelerin ardından tedavisine başlanan Mevlüt Işık'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

