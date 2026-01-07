Arnavutköy'de Yol Tartışması Kamerada: Motosikletli Kırmızı Işıkta Otomobil Aynasını Kırdı

Arnavutköy Hadımköy'de yol verme tartışması sonrası motosikletli, kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin yan aynasını kırdı; olay araç kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 09:27
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 09:27
Hadımköy Mahallesi'nde gerilim kısa sürede tırmandı

Arnavutköy’de motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışma tehlikeli anlara sahne oldu.

İddiaya göre seyir halindeyken başlayan sözlü tartışma, ışıkların kırmızıya dönmesiyle birlikte daha da alevlendi. Kırmızı ışıkta duran otomobilin yanına yaklaşan motosiklet sürücüsü, aynaya sert bir şekilde vurdu ve aynayı kırdı. Olayın ardından motosiklet sürücüsü kırmızı ışığı hiçe sayarak bölgeden uzaklaştı.

Yaşanan öfke anları saniye saniye araç kamerasına yansırken, görüntülerde motosikletlinin aynayı kırdığı ve hızla uzaklaştığı anlar net şekilde görülüyor.

Olayın ardından otomobil sürücüsünün durumu polis ekiplerine bildirdiği öğrenildi.

Yer: Arnavutköy, Hadımköy Mahallesi

