Eskişehir'de okul bahçesinde bıçaklama: 17 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Olayın ayrıntıları

Eskişehir'in 71 Evler Mahallesi Hacı Arif Bey Sokak üzerinde bulunan bir okulun bahçesinde, 17 yaşındaki Mahmut S.K. ile babası Mehmet M.K., henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce darbedildi.

İddialara göre Mahmut S.K., sırt ve kafa bölgesinden bıçaklandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve soruşturma

Baba ve bıçaklanan çocuk, ilk müdahalelerin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının ilk belirlemelere göre hayatı tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

