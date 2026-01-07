Eskişehir'de okul bahçesinde bıçaklama: 17 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'de okul bahçesinde 17 yaşındaki Mahmut S.K. sırt ve kafa bölgesinden bıçaklandı; baba Mehmet M.K. darbedildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 20:11
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 20:51
Eskişehir'de okul bahçesinde bıçaklama: 17 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Eskişehir'de okul bahçesinde bıçaklama: 17 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Olayın ayrıntıları

Eskişehir'in 71 Evler Mahallesi Hacı Arif Bey Sokak üzerinde bulunan bir okulun bahçesinde, 17 yaşındaki Mahmut S.K. ile babası Mehmet M.K., henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce darbedildi.

İddialara göre Mahmut S.K., sırt ve kafa bölgesinden bıçaklandı. Olayın ihbar edilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve soruşturma

Baba ve bıçaklanan çocuk, ilk müdahalelerin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının ilk belirlemelere göre hayatı tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu olayla ilgili 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

OLAY, 71 EVLER MAHALLESİ HACI ARİF BEY SOKAK ÜZERİNDE BULUNAN ETİ MADEN İŞLETMELERİ İLKOKULU'NDA...

OLAY, 71 EVLER MAHALLESİ HACI ARİF BEY SOKAK ÜZERİNDE BULUNAN ETİ MADEN İŞLETMELERİ İLKOKULU'NDA MEYDANA GELDİ. EDİNİLEN BİLGİLERE GÖRE 17 YAŞINDAKİ MAHMUT S.K. İSİMLİ ÇOCUK İLE BABASI MEHMET M.K. HENÜZ KİMLİĞİ BİLİNMEYEN KİŞİ VEYA KİŞİLERCE BAHSE KONU İLKOKULUN BAHÇESİNDE DARP EDİLDİ.17 YAŞINDAKİ MAHMUT S.K. İDDİAYA GÖRE SIRT VE KAFA BÖLGESİNDEN BIÇKALANDI. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE 112 ACİL SAĞLIK VE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ. DARP YARALISI BABA VE BIÇAKLANAN OĞLU İLK MÜDAHALELERİNİN ARDINDAN ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ'NE KALDIRILDI. YARALI ÇOCUĞUN İLK BELİRLEMELERE GÖRE HAYATI TEHLİKESİ BULUNMADIĞI ÖĞRENİLDİ. POLİS OKULUN BAHÇESİNDE VE ÇEVRESİNDE HİÇBİR İZE RASTLAMAZKEN, OLAYLA İLGİLİ GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATILDI.

OLAY, 71 EVLER MAHALLESİ HACI ARİF BEY SOKAK ÜZERİNDE BULUNAN ETİ MADEN İŞLETMELERİ İLKOKULU'NDA...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Gökyüzündeki Gizemli Işıkların Sırrı: Starlink Uyduları
2
Malatya’da zehir tacirlerine büyük darbe: 13 tutuklama
3
Elazığ'da Trafik Kazası: Otomobil ile Otobüs Çarpıştı, 1 Yaralı
4
Sinop Gerze'de Motosiklet Tamirhanesinde Yangın: 1 Ağır Yaralı
5
Bodrum'da 'Çinko' Davası Başladı: Sürücü İ.Ö. Yargılanıyor
6
Denizli'de 20 Yaşındaki Esnaf Baran Sami Vural İş Yerinde Ölü Bulundu
7
Bafra'da ölü bulunan Erkan Cömert: Düşme sonucu yaşamını yitirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları