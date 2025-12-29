DOLAR
Avcılar'da Seyir Halindeki Minibüs Alev Aldı — Güvenlik Kamerası Görüntüsü

Avcılar'da seyir halindeyken alev alan minibüsün güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı; sürücü Eşref Erva yaralandı, kolu kırıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 09:23
Avcılar'da Seyir Halindeki Minibüs Alev Aldı

Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi G-717 sokakta dün akşam saatlerinde seyir halindeyken yangın çıkan minibüsün alev aldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde saniyeler içinde alev aldı

Güvenlik kamerası kayıtlarında, minibüste seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangının kısa süre içinde parlayarak aracı alev topuna çevirdiği görülüyor.

Şoförün durumu

Aracı kullanan şoför Eşref Erva, alevlerden kaçmak için can havliyle minibüsten atladı. Yüzünde ve ellerinde yanıklar oluştuğu; kolunun kırıldığı ve kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

