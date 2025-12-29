Avcılar'da Seyir Halindeki Minibüs Alev Aldı — Güvenlik Kamerası Görüntüsü

Avcılar'da Seyir Halindeki Minibüs Alev Aldı

Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi G-717 sokakta dün akşam saatlerinde seyir halindeyken yangın çıkan minibüsün alev aldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde saniyeler içinde alev aldı

Güvenlik kamerası kayıtlarında, minibüste seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangının kısa süre içinde parlayarak aracı alev topuna çevirdiği görülüyor.

Şoförün durumu

Aracı kullanan şoför Eşref Erva, alevlerden kaçmak için can havliyle minibüsten atladı. Yüzünde ve ellerinde yanıklar oluştuğu; kolunun kırıldığı ve kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

