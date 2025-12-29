Antalya'da köprüde intihar girişimi: 'Ben olsam atlamıştım' diyen kişi gözaltına alındı

Manavgat'ta 25 Aralık akşamı yaşanan olayda tepkiler çeken sözler sonrası işlem yapıldı

25 Aralık günü saat 20.00 sıralarında Otogar kavşağı üst köprü viyadüğünde bir kadın intihar girişiminde bulundu. İntihar teşebbüsünde bulunan G.Y., Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilerek son anda kurtarıldı.

Olay yerinde aşağıda toplanan kalabalık arasında kimliği O.G. olarak belirlenen bir kişi, müdahale anında Yazıklar olsun senin gibi kadına, ben olsam şimdiye atlamıştım oradan sözlerini sarf etti. Bu söylem çevrede tepki topladı.

Olayın ardından nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından O.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından O.G., söylemleriyle söylemleriyle intihara yönlendirme eylemine teşvik ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevkinin ardından O.G., cumhuriyet savcılığından serbest bırakıldı.

