Antalya'da köprüde intihar girişimi: 'Ben olsam atlamıştım' diyen kişi gözaltına alındı

25 Aralık akşamı köprüde intihar girişiminde bulunan G.Y. kurtarıldı; kalabalıktaki O.G.'nin sözleri üzerine gözaltına alınan kişi savcılıktan serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:22
Manavgat'ta 25 Aralık akşamı yaşanan olayda tepkiler çeken sözler sonrası işlem yapıldı

25 Aralık günü saat 20.00 sıralarında Otogar kavşağı üst köprü viyadüğünde bir kadın intihar girişiminde bulundu. İntihar teşebbüsünde bulunan G.Y., Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilerek son anda kurtarıldı.

Olay yerinde aşağıda toplanan kalabalık arasında kimliği O.G. olarak belirlenen bir kişi, müdahale anında Yazıklar olsun senin gibi kadına, ben olsam şimdiye atlamıştım oradan sözlerini sarf etti. Bu söylem çevrede tepki topladı.

Olayın ardından nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla, Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından O.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından O.G., söylemleriyle söylemleriyle intihara yönlendirme eylemine teşvik ettiği gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevkinin ardından O.G., cumhuriyet savcılığından serbest bırakıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

