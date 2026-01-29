Aziz İhsan Aktaş Davası 3'üncü Günde: 200 Sanık Silivri'de

Duruşma sürüyor

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanık yargılanıyor. Dava, 3’üncü gününde görülmeye devam ediyor.

İddianamede, aralarında görevinden uzaklaştırılan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutderenin bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edildiği iddia ediliyor.

Söz konusu 200 sanık ilk kez 27 Ocakta hakim karşısına çıkmıştı. Duruşma, Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde devam ediyor. Salonda bir kısım tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu; ayrıca çok sayıda partili ve milletvekili de izleyici olarak yer aldı.

Duruşmada sanıkların savunmalarına devam edileceği belirtildi.

