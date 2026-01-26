İnegöl'de Tekstil Fabrikasında İş Kazası: 3 Metreden Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Temizlik için çıktığı makineden düşen işçi, beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında sabah saatlerinde meydana gelen iş kazasında, temizlik için makinenin üzerine çıkan bir işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çalışan Remzi Y. (57), temizlik yapmak amacıyla tekstil makinesinin üzerine çıktı. Temizlik sırasında dengesini kaybeden işçi, yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düşerek ağır şekilde yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının, yapılan ilk müdahalede beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yaralı, ilk tedavisinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlattı. Fabrika yetkilileri ve ilgili kurumların yapılacak çalışmalarda bilgi vereceği bildirildi.

