İnegöl'de Tekstil Fabrikasında İş Kazası: 3 Metreden Düşen İşçi Ağır Yaralandı

İnegöl'de tekstil fabrikasında temizlik yaparken makineden düşen Remzi Y. (57) ağır yaralandı; beyin kanaması teşhisiyle İnegöl Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:47
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:51
İnegöl'de Tekstil Fabrikasında İş Kazası: 3 Metreden Düşen İşçi Ağır Yaralandı

İnegöl'de Tekstil Fabrikasında İş Kazası: 3 Metreden Düşen İşçi Ağır Yaralandı

Temizlik için çıktığı makineden düşen işçi, beyin kanaması geçirerek yoğun bakıma alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında sabah saatlerinde meydana gelen iş kazasında, temizlik için makinenin üzerine çıkan bir işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, saat 09.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çalışan Remzi Y. (57), temizlik yapmak amacıyla tekstil makinesinin üzerine çıktı. Temizlik sırasında dengesini kaybeden işçi, yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düşerek ağır şekilde yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının, yapılan ilk müdahalede beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Yaralı, ilk tedavisinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili olarak inceleme ve soruşturma başlattı. Fabrika yetkilileri ve ilgili kurumların yapılacak çalışmalarda bilgi vereceği bildirildi.

YARALI, OLAY YERİNE SEVK EDİLEN AMBULANSLA İNEGÖL DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILDI.

YARALI, OLAY YERİNE SEVK EDİLEN AMBULANSLA İNEGÖL DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILDI.

YARALI, OLAY YERİNE SEVK EDİLEN AMBULANSLA İNEGÖL DEVLET HASTANESİ'NE KALDIRILDI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur Çavdır’da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı
2
Antalya Kepez'te Gecekonduda Yangın: İtfaiye Hızla Müdahale Etti
3
Aydın'da Üvey Oğul Tutuklandı: Tartışma Sonrası Baba Hayatını Kaybetti
4
Şişli'de Cesedi Bulunan Durdona Khokimova'nın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
5
Karaman'da 14 Yaşındaki Elektrikli Bisiklet Kazası — Anne 'Benim çocuğum nerede' diye ağladı
6
Kocaeli Darıca'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları