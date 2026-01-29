Bilecik'te 127 bin 800 makaron ele geçirildi

KOM Şube Müdürlüğü Bozüyük'te operasyon düzenledi

Bilecik’te gerçekleştirilen operasyonda dolu ve boş olmak üzere toplam 127 bin 800 adet makaron ele geçirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğünce, il genelinde tütün ve tütün mamulü imal etme suretiyle kaçakçılık suçlarına karışan ve haksız kazanç elde eden şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde, imalathane haline getirilmiş ikamet ve 1 araçta yapılan aramada 83 bin 400 adet boş makaron, 44 bin 400 adet dolu makaron, 17 kilogram tütün, 1 adet profesyonel sigara sarma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi.

Yapılan operasyonda 1 şahıs gözaltına alınırken, hakkında ’Kaçakçılık Kanununa Muhalefet’ suçundan yasal işlem başlatıldı.

