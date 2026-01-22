Bilecik’te Kaza: 26 NY 239 Plakalı Otomobil Bariyere Çarptı

Bilecik-Osmaneli karayolu 1 Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde 26 NY 239 plakalı araç direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyere çarptı; sürücü A.A. hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:38
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:38
Bilecik’te Kaza: 26 NY 239 Plakalı Otomobil Bariyere Çarptı

Bilecik’te direksiyon hakimiyeti kaybolan araç bariyere çarptı

Kaza, Bilecik-Osmaneli karayolu 1 Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi

Bilecik’te seyir halinde olan bir otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 26 NY 239 plakalı otomobili kullanan A.A., bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolun sağında bulunan bariyere çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada sürücü A.A. yaralandı. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve olay yerinde inceleme yapıyor.

BİLECİK’TE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ BARİYERE ÇARPTI

BİLECİK’TE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ BARİYERE ÇARPTI

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manavgat’ta evinde ölü bulunan 50 yaşındaki İbrahim Doğan’ın cenazesi Konya’ya teslim edildi
2
Kahramanmaraş'ta Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
3
Batman'da PKK/KCK Propagandası İddiası: 1 Kişi Gözaltına Alındı
4
Niğde'de Narkotikle Önleyici Faaliyetler: 19 Etkinlikte 820 Kişiye Ulaşıldı
5
Merzifon'da Park Halindeki Otomobil Motorunda Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi
6
Aydın İncirliova'da Yapı Kredi 'Konuşman anlaşılmıyor' diyerek emekli maaşını vermedi
7
Erzurum'da JAK Timleri Kalp Krizi Geçiren Vatandaşa Hızlı Müdahale

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları