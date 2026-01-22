Bilecik’te Kaza: 26 NY 239 Plakalı Otomobil Bariyere Çarptı

Bilecik’te direksiyon hakimiyeti kaybolan araç bariyere çarptı

Kaza, Bilecik-Osmaneli karayolu 1 Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi

Bilecik’te seyir halinde olan bir otomobilin kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 26 NY 239 plakalı otomobili kullanan A.A., bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolun sağında bulunan bariyere çarparak durabildi.

Meydana gelen kazada sürücü A.A. yaralandı. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı sürücü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı ve olay yerinde inceleme yapıyor.

BİLECİK’TE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN SÜRÜCÜ BARİYERE ÇARPTI