Kocaeli Derince'de İstinat Duvarından Düşen Otomobilde Anne ve Kızı Yaralandı

Derince Çınarlı Mahallesi'nde geri manevra yapan 41 GP 704 plakalı otomobil yaklaşık 4 metre yüksekten bahçeye düştü; sürücü ve kızı Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 12:46
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:46
Kaza Detayları

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Çınarlı Mahallesi Kelebek Sokak'ta geri manevra yapan sürücünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 GP 704 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

Araç, yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki istinat duvarından binanın bahçesine düştü. Kazada otomobilde bulunan sürücü ile kızı yaralandı.

Müdahale ve Sağlık Durumu

Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün kimliği henüz öğrenilemedi.

