Bingöl'de Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 4 Şüpheli Yakalandı

Bingöl İl Jandarma, 12-19 Aralık 2025'te aranan 4 kesinleşmiş hükümlüyü yakaladı; operasyonlarda uyuşturucu ele geçirildi, 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 09:50
Bingöl'de Jandarma Operasyonunda 4 Kesinleşmiş Hükümlü Yakalandı

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, 12-19 Aralık 2025 tarihlerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltılar ve Adli Süreç

Yakalanan şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmaları kararlılıkla sürdürdüğünü bildirdi.

Diğer Müdahaleler ve Ele Geçirilenler

Aynı tarihler arasında Asayiş, Terörle Mücadele (TEM), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin katılımıyla yürütülen çalışmalarda 42 olaya müdahale edildi. Yapılan aramalarda 2 kilo 274 gram kubar esrar, 140 paket tütün ısıtma çubuğu, 1 gram toz esrar ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.

Söz konusu olaylarla bağlantılı olarak 22 şüpheli şahıs yakalanırken, Cumhuriyet Savcılığı talimatları doğrultusunda adli işlemler başlatıldı.

