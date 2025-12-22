DOLAR
Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 4 bin 968 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Bingöl'de düzenlenen operasyonda 4 bin 968 adet sentetik ecza ele geçirildi; 1 şüpheli "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:49
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda önemli bir ele geçirme gerçekleştirildi.

Operasyon Detayları

Ekiplerin yaptığı çalışmada 4 bin 968 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayda suçüstü yakalanan ve gözaltına alınan şüpheli, adli makamlarca "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki denetimleri ve operasyonları devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

