Bingöl'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama, 4 bin 968 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda önemli bir ele geçirme gerçekleştirildi.

Operasyon Detayları

Ekiplerin yaptığı çalışmada 4 bin 968 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayda suçüstü yakalanan ve gözaltına alınan şüpheli, adli makamlarca "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent genelindeki denetimleri ve operasyonları devam ediyor.

BİNGÖL’DE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI