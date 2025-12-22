DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,34 -0,35%
ALTIN
6.091,96 -2%
BITCOIN
3.848.382,25 -1,87%

Trump, Grönland'a Özel Temsilci Olarak Jeff Landry'i Atadı

ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana Valisi Jeff Landry'i Grönland için özel temsilci atadı; atama Danimarka ve Grönland'dan tepki aldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 15:23
Trump, Grönland'a Özel Temsilci Olarak Jeff Landry'i Atadı

Trump, Grönland'a Özel Temsilci Olarak Jeff Landry'i Atadı

ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana Valisi Jeff Landry'i Grönland için özel temsilci olarak atadı. Trump, atamayı sosyal medya platformu Truth Social'dan duyurdu ve Landry'nin "Grönland’ın Ulusal Güvenliğimiz için ne kadar hayati olduğunu anladığını" yazdı.

Atama ve Landry'nin Açıklamaları

Landry, yaptığı açıklamada Danimarka toprağı olan Grönland'ın güvenlik gerekçeleri ve mineral kaynakları nedeniyle ABD'nin bir parçası haline gelmesi gerektiğini savundu. Atama, Trump'ın uzun süredir dile getirdiği Grönland vurgusunun bir uzantısı olarak değerlendiriliyor.

Danimarka ve Grönland'dan Tepkiler

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen, Trump'ın adımının ardından ABD'nin Kopenhag Büyükelçisi'ni çağıracağını bildirdi ve Landry'nin açıklamalarından özellikle rahatsız olduğunu belirtti. Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ise adanın geleceğine ilişkin kararın kendilerine ait olduğunu yeniden vurguladı.

Trump'ın Grönland Üzerine Önceki Açıklamaları

Trump, ilk başkanlık döneminden itibaren Grönland'ı stratejik açıdan önemli gördüğünü ve adanın zaman zaman "satın alınması" fikrinin de dile getirildiğini savunmuştu. Trump bu görüşlerini Arktik bölgedeki askeri denge, Rusya ve Çin'in artan ilgisi, füze savunma sistemleri ve erken uyarı radarları gibi güvenlik gerekçeleriyle gerekçelendiriyor.

Ayrıca Trump, Grönland'ın nadir toprak elementleri, mineraller, petrol ve gaz potansiyeline dikkat çekerek bu kaynakların ABD için stratejik ve ekonomik önem taşıdığını öne sürmüştü. Bu açıklamalar Danimarka ve Grönland tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

ABD BAŞKANI DONALD TRUMPİLHAK AÇIKLAMALARI YAPTIĞI GRÖNLAND’A ÖZEL TEMSİLCİ OLARAK LOUİSİANA...

ABD BAŞKANI DONALD TRUMPİLHAK AÇIKLAMALARI YAPTIĞI GRÖNLAND’A ÖZEL TEMSİLCİ OLARAK LOUİSİANA VALİSİ JEFF LANDRY’İ ATADI. (ARŞİV)

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gaziantep'te 4 Katlı Binada Teras Yangını: Alevler Kontrol Altına Alındı
2
Sakarya Karasu'da Uyuşturucu Operasyonunda Zanlı Tutuklandı
3
Başakşehir'de Bankadan Para Çeken İş Adamına Silahlı Gasp Girişimi Kamerada
4
Trabzon'da Bıçaklı Kavga: Ortahisar'da 8 Yaralı, 1'i Ağır
5
Fethiye'de Ev Yangını: 92 Yaşındaki Nuriye Şahin Yaşamını Yitirdi
6
Millî İstihbarat Teşkilâtı, DEAŞ Horasan Yöneticisi Yahya Kod Adlı Mehmet Gören'i Türkiye'ye Getirdi
7
Samsun’da Sınıf Öğretmeni Mehmet Muslu (56) Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi