Trump, Grönland'a Özel Temsilci Olarak Jeff Landry'i Atadı

ABD Başkanı Donald Trump, Louisiana Valisi Jeff Landry'i Grönland için özel temsilci olarak atadı. Trump, atamayı sosyal medya platformu Truth Social'dan duyurdu ve Landry'nin "Grönland’ın Ulusal Güvenliğimiz için ne kadar hayati olduğunu anladığını" yazdı.

Atama ve Landry'nin Açıklamaları

Landry, yaptığı açıklamada Danimarka toprağı olan Grönland'ın güvenlik gerekçeleri ve mineral kaynakları nedeniyle ABD'nin bir parçası haline gelmesi gerektiğini savundu. Atama, Trump'ın uzun süredir dile getirdiği Grönland vurgusunun bir uzantısı olarak değerlendiriliyor.

Danimarka ve Grönland'dan Tepkiler

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen, Trump'ın adımının ardından ABD'nin Kopenhag Büyükelçisi'ni çağıracağını bildirdi ve Landry'nin açıklamalarından özellikle rahatsız olduğunu belirtti. Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ise adanın geleceğine ilişkin kararın kendilerine ait olduğunu yeniden vurguladı.

Trump'ın Grönland Üzerine Önceki Açıklamaları

Trump, ilk başkanlık döneminden itibaren Grönland'ı stratejik açıdan önemli gördüğünü ve adanın zaman zaman "satın alınması" fikrinin de dile getirildiğini savunmuştu. Trump bu görüşlerini Arktik bölgedeki askeri denge, Rusya ve Çin'in artan ilgisi, füze savunma sistemleri ve erken uyarı radarları gibi güvenlik gerekçeleriyle gerekçelendiriyor.

Ayrıca Trump, Grönland'ın nadir toprak elementleri, mineraller, petrol ve gaz potansiyeline dikkat çekerek bu kaynakların ABD için stratejik ve ekonomik önem taşıdığını öne sürmüştü. Bu açıklamalar Danimarka ve Grönland tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

