DOLAR
42,81 -0,03%
EURO
50,34 -0,35%
ALTIN
6.091,96 -2%
BITCOIN
3.848.382,25 -1,87%

Bolu’da 15-21 Aralık’ta 101 şüpheli yakalandı, 9 kişi tutuklandı

Bolu’da 15-21 Aralık’taki denetimlerde toplam 101 şüpheli yakalandı, 9 kişi tutuklandı; ekipler 202 olaya müdahale etti.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 15:15
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 15:15
Bolu’da 15-21 Aralık’ta 101 şüpheli yakalandı, 9 kişi tutuklandı

Bolu’da 15-21 Aralık Denetimleri: 101 Şüpheli Yakalandı

Operasyonun kapsamı ve müdahaleler

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-21 Aralık tarihleri arasında kentte huzur ve güvenliğin sağlanması ile kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalar yürüttü.

Ekipler, söz konusu tarihlerde kişilere karşı 69, mal varlığına karşı 18, topluma karşı 7, millete ve devlete karşı 3 ile takibi gereken 105 olmak üzere toplam 202 olaya müdahale etti.

Gözaltılar ve adli süreç

Bu olaylara karıştığı belirlenen 82 şüpheli ile hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 19 kişi yakalandı. Toplam 101 gözaltından işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Yetkililer, denetimlerin kamu düzeni ve halkın güvenliği için kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

BOLU'DA POLİS VE JANDARMA EKİPLERİNCE SON BİR HAFTADA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE YAKALANAN 101...

BOLU'DA POLİS VE JANDARMA EKİPLERİNCE SON BİR HAFTADA GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE YAKALANAN 101 ŞÜPHELİDEN 9'U TUTUKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale Gelibolu'da Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
2
Manisa Kula'da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
3
Bolu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1,32 Gram Kokain Ele Geçirildi
4
Bursa İnegöl'de Mobilya Fabrikasında Suntalar Devrildi: İşçi Yaralandı
5
Şırnak’ta Narkotik ve Kaçakçılık Operasyonu: 4 Tutuklama
6
Bakırköy'de silahlı saldırı: 1 ölü, 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
7
Ümraniye'de Emlakçı S.A. (31) Öldürüldü: 3 Şüpheli Yakalandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi