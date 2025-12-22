Bolu’da 15-21 Aralık’ta 101 şüpheli yakalandı, 9 kişi tutuklandı

Bolu’da 15-21 Aralık Denetimleri: 101 Şüpheli Yakalandı

Operasyonun kapsamı ve müdahaleler

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15-21 Aralık tarihleri arasında kentte huzur ve güvenliğin sağlanması ile kamu düzeninin korunmasına yönelik çalışmalar yürüttü.

Ekipler, söz konusu tarihlerde kişilere karşı 69, mal varlığına karşı 18, topluma karşı 7, millete ve devlete karşı 3 ile takibi gereken 105 olmak üzere toplam 202 olaya müdahale etti.

Gözaltılar ve adli süreç

Bu olaylara karıştığı belirlenen 82 şüpheli ile hakkında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 19 kişi yakalandı. Toplam 101 gözaltından işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Yetkililer, denetimlerin kamu düzeni ve halkın güvenliği için kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

