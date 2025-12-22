İkbal Uzuner’in Mezarında Skandal: 3 Çocuğa 2 Yıl 8 Aya Kadar Hapis Talebi

İkbal Uzuner’in mezarındaki olayda iddianame hazırlandı

Fatih’te surlarda Semih Çelik tarafından canice öldürülen 19 yaşındaki İkbal Uzuner’in mezarı başında gerçekleşen uygunsuz davranışlara ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, baba Hasan Uzuner “müşteki” olarak yer alırken, Ö.D. (15), Ö.E.E. (15) ve Y.A. (15) ise “suça sürüklenen çocuk” sıfatıyla dava konusu oldu.

Olayın ayrıntıları ve paylaşılan görüntüler

İddianamede yer verilen ifadelere göre, suça sürüklenen çocuklar fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek, katil Semih Çelik’e benzemek amacıyla cinayetin işlendiği tarihte Çelik’in giydiği kıyafetlere benzer şekilde giyindiler. Önce surların bulunduğu alana gittikleri, Ö.D.’nin saçını katilinki gibi şekillendirip sırt üstü yattığı, bu sırada kendilerini ve surları kayda aldıkları, videoyu da Çelik’in kullandığı aynı şarkıyla sosyal medyada paylaştıkları kaydedildi.

Mezarda uygunsuz davranış ve diğer suçlamalar

İddianamede, Ö.D.’nin ağzında sigarayla alaycı tavırlar sergilerken cinsel organını İkbal Uzuner’in mezar taşına yaklaştırdığı, aynı esnada Ö.D. ile Ö.E.E.’nin mezara su döktükleri belirtildi. Bu görüntülerin sosyal medyada “boğuldu” şeklinde paylaşıldığı, eylemlerle aynı zamanda ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme suçunun işlendiğinin değerlendirildiği ifade edildi. İddianamede ayrıca suça sürüklenen çocukların İkbal Uzuner’in onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici davranışlarda bulundukları kaydedildi.

Müştekinin haberdar oluşu ve tanık beyanları

İddianamede, baba Hasan Uzuner’in merhum kızının mezarına iş çıkışı eşiyle birlikte gittiği, iş arkadaşlarının ve kızını korumak isteyen kişilerin kendisine ulaşarak mezara su döküldüğünü bildirdiği, mezarda uygunsuz hareketler yapıldığına dair video görüntüsünün varlığının söylendiği ve böylece olaydan haberdar olduğu belirtildi.

Şüphelilerin ifadeleri

Ö.D.’nin ifadesinde olayların bu noktaya geleceğini düşünmediğini ve yaptığı hareketlerin hiçbir şekilde cinsel mahiyette olmadığını söylediği aktarıldı. Ö.E.E.’nin yalnızca mezarlığı sulama eylemine katıldığını, böyle bir olayla anıldığı için pişman olduğunu belirttiği, Y.A.’nın ise olayın bu noktaya geleceğini bilseydi asla gitmeyeceğini ve yaşananlardan dolayı üzgün, pişman olduğunu ifade ettiği kaydedildi.

İstenen cezalar

Hazırlanan iddianamede suça sürüklenen çocuklar Ö.D., Ö.E.E. ve Y.A. hakkında "kişinin hatırasına hakaret", "suçu ve suçluyu övme" ve "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçlarından toplamda 5'er aydan 2'şer yıl 8'er aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

İkbal Uzuner'in mezarında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin olayda 3 kişiye 2 yıl 8 aya kadar hapis talebi