Gönen ve Manyas'ta Odun Hırsızlığı: 2 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Gönen ve Manyas'ta Odun Hırsızlığı Suçüstü

Jandarma ekipleri, 17 Aralık gecesi düzenlenen operasyonda iki kişiyi yakaladı

Balıkesir’in Gönen ve Manyas ilçeleri sınırındaki ormanlık alanda, odun hırsızlığı yaptığı belirlenen iki şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 17 Aralık gecesi Küpçıktı-Alaşar-Çakmak sınır üçgeni içerisinde yapılan takip sonucu, suçüstü yakalanan araçların plakaları 06 NBG 44 ve 22 AKH 61 olarak tespit edildi. Operasyona Gönen ve Manyas Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Jandarma ekiplerinin yaklaşık 1 aydır yürüttüğü takip sonucunda, şüphelilerin orman seyrekleştirme çalışmaları kapsamında kesilen ve köylüye ait olduğu öğrenilen odunları çaldıkları belirlendi. Olay yerinde ele geçirilen odunlar bırakılarak geri alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, 18 Aralık tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bandırma Cezaevi’ne gönderildi.

