Çeşme'de Yılbaşı Öncesi Eğlence Mekanlarına Sıkı Denetim

Emniyet ve KOM ortak denetimi

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de, yaklaşan yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı etkinliklerinin huzur ve güven ortamında geçmesi, halk sağlığının korunması ve asayişin sağlanması amacıyla ilçedeki umuma açık eğlence mekanlarında uygulama yaptı.

Denetimler kapsamında işletmelerin yasal evrakları ve faaliyet izinleri kontrol edildi. Ekipler, mekanlarda satışa sunulan alkollü ürünlerin mevzuata uygunluğunu ve bandrollerini inceleyerek kaçak veya sahte ürünler yönünden araştırma gerçekleştirdi.

Uygulamanın yılbaşı döneminde vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir ortamda etkinliklere katılmasını hedeflediği bildirildi.

