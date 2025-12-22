DOLAR
Çeşme'de Yılbaşı Öncesi Eğlence Mekanlarına Sıkı Denetim

İzmir Çeşme'de, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve KOM ekipleri yılbaşı öncesi eğlence mekanlarında ruhsat, izin ve alkollü ürün denetimi yaptı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 15:23
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 15:23
Emniyet ve KOM ortak denetimi

İzmir'in turistik ilçesi Çeşme'de, yaklaşan yılbaşı öncesi eğlence mekanlarına yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Çeşme Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, yılbaşı etkinliklerinin huzur ve güven ortamında geçmesi, halk sağlığının korunması ve asayişin sağlanması amacıyla ilçedeki umuma açık eğlence mekanlarında uygulama yaptı.

Denetimler kapsamında işletmelerin yasal evrakları ve faaliyet izinleri kontrol edildi. Ekipler, mekanlarda satışa sunulan alkollü ürünlerin mevzuata uygunluğunu ve bandrollerini inceleyerek kaçak veya sahte ürünler yönünden araştırma gerçekleştirdi.

Uygulamanın yılbaşı döneminde vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir ortamda etkinliklere katılmasını hedeflediği bildirildi.

