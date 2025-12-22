Bolu'da Alzheimer Hastası 64 Yaşındaki Kadın Bankada Bulundu

Bolu'da Alzheimer Hastası Kadın Bankada Bulundu

Şahinde Saraç (64), sabah saatlerinde evinden pazara gidiyorum diyerek ayrıldı. Öğle saatlerinde ailesi kendisinden haber alamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi ve pazarın kurulduğu bölgede arama başlatıldı.

Geniş Çaplı Arama ve Güvenlik Görevlisinin Dikkati

Polis ekipleri de geniş çaplı arama yürüttü ancak ilk etapta sonuç alınamadı. Daha sonra İzzet Baysal Caddesi'nde bulunan bir bankaya giren kadın, bankadaki güvenlik görevlisinin dikkati sayesinde fark edildi. Güvenlik görevlisi durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis Müdahalesi ve Teslim

Polis ekipleri tarafından bankadan alınan Şahinde Saraç, ailesine teslim edilmek üzere karakola götürüldü.

