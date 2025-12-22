Safranbolu Kuyumcu Soygununda Karar: Sanıklara Hapis Cezası

Safranbolu kuyumcu soygununda mahkeme kararını açıkladı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcuya silahlı ve maskeli şekilde düzenlenen soyguna ilişkin dava sonucu açıklandı. Mahkeme, sanıkları nitelikli yağma, mala zarar verme ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından ayrı ayrı cezalandırdı.

Duruşma ve sanıkların son sözleri

Davanın karar duruşması, Karabük 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 4. celsede yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Cemal Çelikay (21), Emre Ünlük (21), Rıza Çelikay (19), Ramazan Karakaş (33) ve Eyüp Emir Eper (20), avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Mahkeme başkanı, soygunu gerçekleştirdikleri iddia edilen sanıklara teker teker son sözlerini sordu. Sanıklardan Cemal Çelikay, 'Kendim için değil ailem için bir şans istiyorum. Kimseye zarar vermek istemedim ve silahı bir kez ateşledim. Pişmanım ve beraatimi istiyorum' dedi. Kardeşi Rıza Çelikay ise 'Kimseye zarar vermek istemedim, sadece kaçarken kendi elimdeki silah ateş aldı ve yaralandım' diyerek beraatini talep etti.

Tutuklu sanıklardan Emre Ünlük, nitelikli yağmayı kabul ettiğini, öldürmeye teşebbüs suçunu kabul etmediğini ve suçu bir anlık gafletle, fakirlik nedeniyle işlediklerini söyledi. Ramazan Karakaş, yardım ve yataklık ile gözcülük yapmadığını, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini istedi. Soygun girişimine silah temin eden Eyüp Emir Eper ise silahı satın aldığı için çok pişman olduğunu ve askerlik görevini yaparak topluma kazandırılmak istediğini belirterek beraat talep etti.

Karar: cezalar ve beraat

Mahkeme heyeti, Cemal Çelikay, Rıza Çelikay ve Emre Ünlük'e 'Nitelikli Yağma Suçu'ndan 149/1 maddesinin A‑B‑C ve D bentleri uyarınca 13 yıl hapis cezası verdi; ayrıca her biri hakkında mala zarar verme suçundan da 1'er yıl hapis cezası hükmolundu.

Ramazan Karakaş ve Eyüp Emir Eper'e de aynı suçtan başlangıçta 13 yıl hapis cezası tayin edildi; mahkeme indirim uygulayarak bu iki sanığın cezasını 6 yıl 6 ay hapis olarak belirledi.

Mahkeme heyeti ayrıca, öldürmeye teşebbüs suçundan ise 3 sanığa ayrı ayrı berat verdi.

