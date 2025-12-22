DOLAR
Amasya'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Araca Arkadan Çarpma — Kaza Kamerada

Amasya'da Mecitözü kavşağında kırmızı ışıkta duran araca arkadan çarpıldı; kaza anları kameraya yansıdı. Çarpan sürücünün bir hafta önce anjiyo olduğu bildirildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 19:10
Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkez Mecitözü kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen A.Ç. yönetimindeki 19 NCE 131 plakalı otomobile, arkasından gelen Ş.S. (43) idaresindeki 06 BN 1713 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralılar ve müdahale

Kazada yaralanan sürücülerin yardımına, o sırada başka bir kaza için bölgede bulunan trafik polisleri koştu. Yaralanan iki sürücü ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay öncesi göğsünde ağrı hissettiğini belirten Ş.S.'nin, geçirdiği kalp krizi üzerine bir hafta önce anjiyo olduğu öğrenildi.

İnceleme başlatıldı

Kaza ile ilgili soruşturma ve görüntü incelemesi başlatıldı. Yetkililer, olayın meydana geliş sebebine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

