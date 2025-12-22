DOLAR
Bolu'da Ev Soygunu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Bolu'da jandarma operasyonuyla yakalanan hırsızlardan iki şüpheli, evden hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından tutuklandı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 17:36
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 17:36
Jandarma operasyonuyla dört kişi yakalandı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Jandarma Dedektifleri (JASAT) timlerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, bir eve girerek hırsızlık yaptığı belirlenen Y.Y, E.Y, E.C ve F.G isimli şüpheliler yakalandı.

Şüphelilerin girdikleri evden testere, zincir, televizyon, süpürge ve çeşitli malzemeler çaldıkları tespit edildi. Yapılan soruşturma ve operasyon sonucunda şüpheliler gözaltına alındı.

Hazırlanan iddianameyle adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.C ve F.G, mahkeme tarafından evden hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme suçlarından tutuklanarak Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Diğer şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma işlemleri devam ediyor.

