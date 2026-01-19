Burdur'da Alkollü Sürücü Uygulama Noktasında Yakalandı: 0.97 Promil, 14 bin 584 lira Ceza

Burdur'da uygulama noktasına park eden S.S., sürücü olmadığını iddia etti; polislerin dikkatiyle 0.97 promille yakalandı, 2 yıl ehliyetine el konuldu ve 14 bin 584 lira ceza verildi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:52
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:52
Burdur'da uygulama noktasında alkollü sürücü yakalandı

Olayın ayrıntıları

Olay, gece saatlerinde Burdur - Fethiye Kara yolu üzerindeki uygulama noktası yakınlarında gerçekleşti. Polis ekiplerini gören sürücü, kullandığı otomobili emniyet şeridine çekip beklemeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine yaklaşan ekipler, sürücünün yanına gittiğinde ilk olarak otomobilin arızalandığını söyleyen S.S. olduğunu belirtti. Daha sonra sürücü, kısa bir süre için kendisinin olmadığını iddia etti; uzun süren çabanın ardından S.S. sürücünün kendisi olduğunu kabul etti.

Polis ekiplerince yapılan alkollü sürücü kontrolünde, otomobilin plakasının 07 JC 673 olduğu ve sürücünün 0.97 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Yetkililer, S.S.'nin daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğunun tespit edildiğini bildirdi. Bu olay kapsamında sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu ve hakkında 14 bin 584 lira idari para cezası uygulandı.

Polisin dikkati sonucu operasyon

Olay, uygulama noktasında görev yapan ekiplerin dikkat ve titiz çalışması sayesinde sonuca ulaştı. Sürücünün ilk anda farklı beyanlarda bulunması polis müdahalesini ve olaydaki tespitlerin önemini artırdı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

