Bursa'da Drift Yapan Sürücüye 58 bin lira Ceza

Bursa'da jandarmanın sanal devriye çalışmaları sonucu Orhaneli'de drift yapan sürücüye, trafik güvenliğini tehlikeye atma gerekçesiyle 58 bin lira idari yaptırım uygulandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 11:09
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:18
Bursa'da Drift Yapan Sürücüye 58 bin lira Ceza

Bursa'da Drift Yapan Sürücüye 58 bin lira Ceza

Sanal devriye tespitleri cezayla sonuçlandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetleri sırasında Orhaneli ilçesinde drift yaptığı belirlenen sürücü tespit edildi.

Sürücü hakkında gerekli idari işlemler başlatıldı; trafik güvenliğini tehlikeye atan eylem nedeniyle jandarma ekiplerince 58 bin lira cezai işlem uygulandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kamu düzeni ile trafik güvenliğini tehlikeye atan her türlü eylemle mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

