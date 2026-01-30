Bursa'da Drift Yapan Sürücüye 58 bin lira Ceza

Sanal devriye tespitleri cezayla sonuçlandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetleri sırasında Orhaneli ilçesinde drift yaptığı belirlenen sürücü tespit edildi.

Sürücü hakkında gerekli idari işlemler başlatıldı; trafik güvenliğini tehlikeye atan eylem nedeniyle jandarma ekiplerince 58 bin lira cezai işlem uygulandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kamu düzeni ile trafik güvenliğini tehlikeye atan her türlü eylemle mücadelenin aynı azim ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

BURSA'DA JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN SANAL DEVRİYE FAALİYETLERİNDE DRİFT YAPTIĞI TESPİT EDİLEN SÜRÜCÜYE 58 BİN LİRA İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI.