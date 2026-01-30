Bursa'da kaçan şüpheli bekçinin parmağını ısırdı: Üzerinden 25 gram metamfetamin çıktı

Nilüfer'de kaçan şüpheli bekçiyi ısırıp yaraladı; yakalandığında üzerinden yaklaşık 25 gram metamfetamin çıktı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:26
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 10:26
Bursa'da kaçan şüpheli bekçinin parmağını ısırdı: Üzerinden 25 gram metamfetamin çıktı

Bursa'da kaçan şüpheli bekçinin parmağını ısırdı: Üzerinden 25 gram metamfetamin çıktı

Olayın detayları

BURSA (İHA) – Merkez Nilüfer ilçesinde devriye gezen gece bekçileri, şüpheli gördükleri 16 AEN plakalı aracı durdurmak istedi. Araçtan inen bir kişi koşarak kaçtı ve takip yaklaşık 20 dakika sürdü.

Kaçan şüpheli, Fethiye Mahallesi Ateş Sokak üzerinde yakalandı. Yakalanma anında çıkan arbede sırasında şüpheli, görevli bekçinin parmağını ısırarak yaralanmasına neden oldu. Olay yerine intikal eden polis ekipleri şahsı etkisiz hale getirdi.

Yapılan incelemede, şahsın araçtan indiği sırada yere attığı maddelerin metamfetamin olduğu ve miktarının yaklaşık 25 gram olarak tespit edildi. Şüphelinin ismi Hüseyin Korhan T. olarak belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, basın mensuplarına "Ben bir şey yapmadım. Kaçmadım" diyerek kendini savundu. Üzerinden çıkan uyuşturucu maddelerle birlikte şahıs, işlem yapılmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayda yaralanan bekçi ise hastanede tedavisinin ardından görevine döndü.

KENDİSİNİ YAKALAYAN BEKÇİNİN PARMAĞINI ISIRDI

KENDİSİNİ YAKALAYAN BEKÇİNİN PARMAĞINI ISIRDI

KENDİSİNİ YAKALAYAN BEKÇİNİN PARMAĞINI ISIRDI

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Drift Yapan Sürücüye 58 bin lira Ceza
2
Bursa İnegöl'de 5 Araca Gece Yarısı Saldırı Kamerada
3
Gebze'de 112 personeline tehdit iddiası: İki hastane yöneticisine 7,5 yıla kadar hapis talebi
4
Kayıp Öğrenci Deniz İbişler’in Beşiktaş’ta Denize Atladığı Görüntüler Ortaya Çıktı
5
Afyonkarahisar'da Minibüs Şarampole Devrildi: 2 Kişi Yaralandı
6
İzmir'de Fırtına Hasarı: Kemalpaşa OSB'de 9 Fabrika, 5 Konut, 5 Araç Zarar Gördü
7
Yüksekova'da 20 Kişilik Ekip AVM Çatısındaki Karı Temizledi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları