Bursa'da kaçan şüpheli bekçinin parmağını ısırdı: Üzerinden 25 gram metamfetamin çıktı

Olayın detayları

BURSA (İHA) – Merkez Nilüfer ilçesinde devriye gezen gece bekçileri, şüpheli gördükleri 16 AEN plakalı aracı durdurmak istedi. Araçtan inen bir kişi koşarak kaçtı ve takip yaklaşık 20 dakika sürdü.

Kaçan şüpheli, Fethiye Mahallesi Ateş Sokak üzerinde yakalandı. Yakalanma anında çıkan arbede sırasında şüpheli, görevli bekçinin parmağını ısırarak yaralanmasına neden oldu. Olay yerine intikal eden polis ekipleri şahsı etkisiz hale getirdi.

Yapılan incelemede, şahsın araçtan indiği sırada yere attığı maddelerin metamfetamin olduğu ve miktarının yaklaşık 25 gram olarak tespit edildi. Şüphelinin ismi Hüseyin Korhan T. olarak belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, basın mensuplarına "Ben bir şey yapmadım. Kaçmadım" diyerek kendini savundu. Üzerinden çıkan uyuşturucu maddelerle birlikte şahıs, işlem yapılmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayda yaralanan bekçi ise hastanede tedavisinin ardından görevine döndü.

